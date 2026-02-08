Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Судьи отклонили протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпийских играх в Италии, лыжник Савелий Коростелев остался четвертым, заявил РИА Новости тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью — норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона.
«Протест отклонили», — сказал Акимов.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница — Дарья Непряева.