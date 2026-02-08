Коростелев прокомментировал столкновение с Амундсеном во время скиатлона

«Я не видел его, как можно заметить по картинке. Я просто почувствовал контакт, оглянулся, увидел, что Харальд упал. Хочу извиниться, если в этом была моя вина, но надеюсь, что нет. Мы не виделись с ним после гонки. После завершения дистанции я совсем забыл об этом инциденте. Но если я с ним встречусь, то мы поговорим, принесу свои извинения», — сказал Коростелев в эфире норвежского телеканала NRK.