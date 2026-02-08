Делож — о нарушении в скиатлоне: «Моя ошибка, но она не помогла мне и не была преднамеренной»

23-летний спортсмен получил предупреждение. Россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место. Российская сторона подала протест после завершения гонки, но судьи отклонили его, посчитав, что Делож не получил ощутимого преимущества.
«Я слишком резко срезал угол, не подумал об этом, однако это мне совсем не помогло. Это была моя ошибка! Желтая карточка была заслуженной, но эта ошибка мне не помогла и не была преднамеренной», — приводит слова Деложа Francetv.
Скиатлон стал для Коростелева первой гонкой на Олимпийских играх в Италии, следующий старт россиянина запланирован на 10 февраля в спринте.