Делож — о нарушении в скиатлоне: «Моя ошибка, но она не помогла мне и не была преднамеренной»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в скиатлоне француз Матис Делож считает, что не получил преимущества, срезав часть дистанции по ходу гонки.

Источник: AFP 2023

23-летний спортсмен получил предупреждение. Россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место. Российская сторона подала протест после завершения гонки, но судьи отклонили его, посчитав, что Делож не получил ощутимого преимущества.

«Я слишком резко срезал угол, не подумал об этом, однако это мне совсем не помогло. Это была моя ошибка! Желтая карточка была заслуженной, но эта ошибка мне не помогла и не была преднамеренной», — приводит слова Деложа Francetv.

Скиатлон стал для Коростелева первой гонкой на Олимпийских играх в Италии, следующий старт россиянина запланирован на 10 февраля в спринте.