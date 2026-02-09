Самое обидное место Коростелева, страшное падение Вонн, первое золото Малинина. Главное на Олимпиаде 2026 8 февраля

Клебо начал поход за историей, Коростелев остался четвертым после протеста Падения, травмы и вертолеты над склоном Самый возрастной чемпион Игр Репилов прибавил во второй день Борьба за золото до последнего проката Медальный зачет: у Норвегии больше золота, у Италии — наград.
Лыжные гонки. Мужской скиатлон на Олимпиаде-2026 стал одним из самых драматичных стартов дня. К финишу дистанции подошла группа из пяти лидеров, от которой стремительно оторвался Йоханнес Клебо. Норвежец уверенно выиграл шестое олимпийское золото в карьере и сделал первый шаг к шести чемпионским титулам на этих Играх. Серебро и бронза за спиной Клебо были разыграны в разножке: вторым стал француз Матис Делож, третьим — норвежец Мартин Левстрем Нюэнгет. Россиянин Савелий Коростелев в дебютной олимпийской гонке остался четвертым.
22-летний Коростелев провел лучший старт на международном уровне в своей пока не самой длинной карьере и большую часть скиатлона держался в лидирующей группе. На первом коньковом круге из борьбы выпал норвежец Харальд Амундсен, который упал и едва не стал помехой для бегущего впереди россиянина. Самой скандальной темой дня стал спорный момент с Деложем, который в середине второго этапа срезал несколько метров дистанции и получил желтую карточку. После финиша российская делегация подала протест, но жюри оставило результат в силе. Савелий в своих интервью на английском и русском языке не стал оспаривать вердикт, заодно на всякий случай извинился перед Амундсеном и не скрывал разочарований итогом борьбы на последних метрах.
«Очень рад, что у меня получилось побороться за подиум, но четвертое место — худшее место на Олимпиаде, потому что на Олимпиаде есть только три места», — сказал Коростелев.
Падения, травмы и вертолеты над склоном
Горнолыжный спорт. Женский скоростной спуск выиграла американка Бризи Джонсон, серебро взяла немка Эмма Айхер, а бронзу забрала итальянка София Годжа. Для хозяйки Игр этот подиум стал символичным: всего двумя днями ранее она зажгла олимпийский огонь в Кортине-д’Ампеццо — параллельно с основной церемонией в Милане.
Соревнования дважды прерывались на длительное время из-за падений и появления спасателей с вертолетом. В начале соревнований жестко упала стартовавшая под 13-м номером Линдси Вонн. 41-летняя американка выступила на Олимпиаде с разрывом крестообразной связки, но ее спуск закончился вскоре после старта жестким падением.
Звездную спортсменку эвакуировали с трассы на вертолете, в госпитале ей сделали операцию в связи с переломом ноги. Еще один серьезный инцидент произошел с андоррской горнолыжницей Канде Морено — ее падение также завершилось эвакуацией на вертолете и привело к длительной паузе.
После второй остановки стартовала россиянка Юлия Плешкова. 28-летняя спортсменка выступает на второй для себя Олимпиаде и заняла 22-е место с отставанием в 3,59 секунды от чемпионки.
Самый возрастной чемпион Игр
Сноуборд. Турнир в параллельном гигантском слаломе вошел в историю Олимпиад благодаря победе австрийца Бенжамина Карла. Он стал олимпийским чемпионом в возрасте 40 лет, 3 месяцев и 23 дней и установил рекорд как самый возрастной победитель в личном виде на зимних Играх. Ранее это достижение принадлежало Оле-Эйнару Бьорндалену, взявшему золото в Сочи-2014 в 40 лет и 12 дней. Победу Карл отпраздновал максимально эмоционально — сорвал с себя экипировку выше пояса и отметил золото в стиле Халка, тем самым подарив один из самых ярких кадров дня.
Репилов прибавил во второй день
Санный спорт. Мужские одиночные соревнования саночников россиянин Павел Репилов завершил на 14-м месте. В третьем и четвертом заездах 23-летний дебютант Олимпиады улучшил свое время и сумел подняться в итоговом протоколе. Его отставание от победителя по сумме четырех попыток составило 3,772 секунды. Золото завоевал немец Макс Лангенхан, серебро — у австрийца Йонаса Мюллера, бронзу взял итальянец Доминик Фишналлер.
Борьба за золото до последнего проката
Фигурное катание. Командный турнир в Милане завершился ожидаемой, но максимально нервной развязкой. Золото выиграла сборная США (69 очков), Япония осталась с серебром (68), бронза — у Италии (60). Все решилось в заключительном виде — в мужской произвольной программе: Илья Малинин допустил ошибки, но его 200,03 балла хватило для общего успеха американцев. Японец Шун Сато был близок к сенсации, однако уступил по нюансам уровней и бонусов. Теневыми героями вечера стали американские парники, сумевшие минимально обыграть канадцев и принести команде решающее очко.
Медальный зачет: у Норвегии больше золота, у Италии — наград
По итогам второго медального дня лидером командного зачета Олимпиады-2026 стала Норвегия. У этой страны из шести наград — три золотые, а также одна серебряная и две бронзовые. Второе место занимает сборная США — два золота и всего две медали. Третьей идет Италия, собравшая самую большую на данный момент коллекцию из девяти медалей — одна золотая, две серебряные, шесть бронзовых. Всего награды на Играх в Милане уже завоевали представители 15 стран.
Автор: Дмитрий Сомов