Самое обидное место Коростелева, страшное падение Вонн, первое золото Малинина. Главное на Олимпиаде 2026 8 февраля

22-летний Коростелев провел лучший старт на международном уровне в своей пока не самой длинной карьере и большую часть скиатлона держался в лидирующей группе. На первом коньковом круге из борьбы выпал норвежец Харальд Амундсен, который упал и едва не стал помехой для бегущего впереди россиянина. Самой скандальной темой дня стал спорный момент с Деложем, который в середине второго этапа срезал несколько метров дистанции и получил желтую карточку. После финиша российская делегация подала протест, но жюри оставило результат в силе. Савелий в своих интервью на английском и русском языке не стал оспаривать вердикт, заодно на всякий случай извинился перед Амундсеном и не скрывал разочарований итогом борьбы на последних метрах.