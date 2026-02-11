Сорин назвал неудовлетворительными спринтерские гонки Коростелева и Непряевой

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева показали неудовлетворительные результаты в спринте на Олимпиаде в Италии, но в этом нет ничего страшного, так как это не их профильные гонки. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменов Егор Сорин.
Непряева и Коростелев, выступающие в нейтральном статусе, не смогли во вторник преодолеть квалификацию в спринте классическим стилем.
«Я считаю, что конкуренция на одном из этапов “Тур де Ски” ниже, чем на Олимпиаде, тут нужно учитывать, что многие спринтеры из других стран не бегут, кто-то не дошел до этого этапа, кто-то пропускал весь турнир, — сказал Сорин. — Соревнования на Олимпиаде также выше по конкуренции предолимпийского этапа Кубка мира, что в дистанционных гонках, что в спринте конкуренция там не была выше, потому что многие спортсмены готовились к Играм, кто-то пропускал, кто-то был не в оптимальной форме. А на Олимпиаде выступают по четыре сильнейших человека от сборной, хорошо подготовленных к каждой конкретной гонке».
«Что касается результатов Савелия и Дарьи, то они неудовлетворительные. Проводим аналитику, в принципе знаем причины, но не будем о них говорить. Но ничего страшного, учитывая, что спринты — не профиль данных спортсменов. Чего им не хватает в спринтах? Просто нужно выходить на более высокую соревновательную скорость в спринте, все было понятно, это прослеживалось по ходу всего сезона — и в прологах спортсмены проигрывали достаточно много. Даже в спринте на Кубке мира в Гомсе проигрыш был довольно большой в прологе. С таким проигрышем сложно рассчитывать на 100-процентное попадание в квалификацию», — добавил Сорин.
Коростелев и Непряева на Олимпийских играх выступят в гонках с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, а также в масс-старте на 50 км (у мужчин) и 30 км (у женщин) классическим стилем.