Сорин назвал неудовлетворительными спринтерские гонки Коростелева и Непряевой

«Я считаю, что конкуренция на одном из этапов “Тур де Ски” ниже, чем на Олимпиаде, тут нужно учитывать, что многие спринтеры из других стран не бегут, кто-то не дошел до этого этапа, кто-то пропускал весь турнир, — сказал Сорин. — Соревнования на Олимпиаде также выше по конкуренции предолимпийского этапа Кубка мира, что в дистанционных гонках, что в спринте конкуренция там не была выше, потому что многие спортсмены готовились к Играм, кто-то пропускал, кто-то был не в оптимальной форме. А на Олимпиаде выступают по четыре сильнейших человека от сборной, хорошо подготовленных к каждой конкретной гонке».