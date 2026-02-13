Организаторы ОИ-2026 напакостили русскому лыжнику перед гонкой: «Это только ухудшило мою позицию»

Коростелев стал 15-м, проиграв победителю Йоханнесу Клебо больше минуты. По словам спортсмены, организаторы не стали перед стартом засыпать трассу солью, из-за чего она к моменту его выхода превратилась в кашу, что повлияло на скорость хода на лыжне.
— Ты, наверное, слышал всю эту поддержку трибун, такое ощущение, что за тебя они болели громче всего. Что можешь сказать болельщикам?
— Честно, очень плохо слышно. Только, может, на старте перед самим уже выходом слышал, а так… По трассе я все равно слышать только подсказки по времени.
— Но когда ты финишировал, трибуны буквально сошли с ума.
— Я точно не слышал, я тоже сошел с ума.
— Какой самый позитивный момент для себя можешь выделить?
— Да его и нет, наверное, сейчас. Тяжелая трасса. Не знаю насчет того, ухудшались ли кондиции круга, потому что я был очень зол, когда услышал перед гонкой, что они не посолили трассу. То есть вчера я обрадовался, что у меня может быть хорошая позиция в плане выхода, и я буду знать время всех. Но отсутствие соли только ухудшило эту позицию, и… ну вот. Не хочу принижать, но первые два месте проехали в начале красной группы.
— Получается, что когда уже ты ехал по своей трассе, у тебя уже образовалась каша, она была разбита?
— Разница между нами составляла порядка почти 15 минут — 12 плюс-минус, и это 20 с лишним спортсменов. Конечно, она подразбивается. Но это ни в коем случае не умаляет их заслуги, — сказал Коростелев в интервью Оkko.