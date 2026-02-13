Горнолыжнице Вонн предстоит еще две операции после падения

«Небольшое обновление от меня. Хочу сказать всем спасибо за поддержку. Это все очень мне помогает. Это были тяжелые дни в больнице. Я наконец-то чувствую себя собой, но предстоит еще долгий путь. Завтра у меня будет еще одна операция, и, надеюсь, она пройдет хорошо, затем меня уже выпишут и я смогу отправиться домой, после чего мне нужна будет еще одна операция. Пока что даже не представляю, когда уже все станет лучше, но это то, где я сейчас. Пока в больнице, немобильна, но у меня есть друзья и семья, которые меня поддерживают. Это невероятно, мне очень с ними повезло. Спасибо», — заявила Вонн на видео в Instagram*.