Горнолыжнице Вонн предстоит еще две операции после падения

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила в соцсетях, что ей предстоит перенести еще две операции после перелома большеберцовой кости в результате падения на Играх в Италии.
Ранее во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепила рукой и палкой флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее американка перенесла три операции.
«Небольшое обновление от меня. Хочу сказать всем спасибо за поддержку. Это все очень мне помогает. Это были тяжелые дни в больнице. Я наконец-то чувствую себя собой, но предстоит еще долгий путь. Завтра у меня будет еще одна операция, и, надеюсь, она пройдет хорошо, затем меня уже выпишут и я смогу отправиться домой, после чего мне нужна будет еще одна операция. Пока что даже не представляю, когда уже все станет лучше, но это то, где я сейчас. Пока в больнице, немобильна, но у меня есть друзья и семья, которые меня поддерживают. Это невероятно, мне очень с ними повезло. Спасибо», — заявила Вонн на видео в Instagram*.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.
