Норвежки выиграли лыжную эстафету на ОИ благодаря двум падениям шведки

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевал золото в эстафете 4×7,5 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Кристин Фоснес, Астрид Слинн, Каролин Симпсон-Ларсен и Хейди Венг показали результат 1 час 15 минут 44,8 секунды.
Второе место заняли шведки Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг, уступившие победительницам 50,9 секунды.
Во время прохождения второго этапа Андерссон дважды упала, потеряв лыжу, из-за чего передала эстафету, проигрывая больше минуты. Ее партнерши по сборной догнать норвежек уже не смогли.
Бронза досталась финкам Юханне Матинтало, Кертту Нисканен, Вильме Рюуттю и Ясми Йоэнсуу (+1.14,18).
Российские лыжники в командных видах на Играх-2026 не выступают.
Олимпиада продлится до 22 февраля.