Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Норвежки выиграли лыжную эстафету на ОИ благодаря двум падениям шведки

Эбба Андерссон дважды упала на своем этапе и потеряла много времени, в итоге ее партнерши догнать норвежек уже не смогли.

Источник: Getty Images

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам завоевал золото в эстафете 4×7,5 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Кристин Фоснес, Астрид Слинн, Каролин Симпсон-Ларсен и Хейди Венг показали результат 1 час 15 минут 44,8 секунды.

Второе место заняли шведки Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг, уступившие победительницам 50,9 секунды.

Во время прохождения второго этапа Андерссон дважды упала, потеряв лыжу, из-за чего передала эстафету, проигрывая больше минуты. Ее партнерши по сборной догнать норвежек уже не смогли.

Бронза досталась финкам Юханне Матинтало, Кертту Нисканен, Вильме Рюуттю и Ясми Йоэнсуу (+1.14,18).

Российские лыжники в командных видах на Играх-2026 не выступают.

Олимпиада продлится до 22 февраля.