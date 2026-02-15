Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Алыпов: «На Олимпиаде болею против норвежцев, потому что в отсутствие россиян соревнования сильно теряют в зрелищности»

Бронзовый призер Турина-2006 в командном спринте Иван Алыпов заявил, что болеет против норвежских лыжников на Олимпиаде в Италии.

Источник: Спортс"

«У норвежской мужской сборной все хорошо, а у женщин до эстафеты дела складывались не лучшим образом. Но я за них не переживаю, пусть сами думают о своих проблемах. Я на Олимпиадах болею против норвежцев, потому что в отсутствие наших спортсменов соревнования по лыжным гонкам существенно теряют в зрелищности», — сказал Алыпов.