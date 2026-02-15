«У норвежской мужской сборной все хорошо, а у женщин до эстафеты дела складывались не лучшим образом. Но я за них не переживаю, пусть сами думают о своих проблемах. Я на Олимпиадах болею против норвежцев, потому что в отсутствие наших спортсменов соревнования по лыжным гонкам существенно теряют в зрелищности», — сказал Алыпов.
Иван Алыпов: «На Олимпиаде болею против норвежцев, потому что в отсутствие россиян соревнования сильно теряют в зрелищности»
Бронзовый призер Турина-2006 в командном спринте Иван Алыпов заявил, что болеет против норвежских лыжников на Олимпиаде в Италии.