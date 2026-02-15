Коростелева о выступлении Клебо на Олимпиаде: «Он шикарен, других слов нет»

«Клебо шикарен, других слов нет. Йоханнес показывает, какой он недостижимый и сильный. Как в свое время Петтер Нортуг или Бьорн Дэли. Никто не мог их догнать. Но проходит время, народ подрастает, берет что-то у них и использует у себя на тренировках. У лучших учатся. И это круто, когда можно бегать и тренироваться с такими гуру. Это круто», — сказала Коростелева «СЭ».