Коростелева о выступлении Клебо на Олимпиаде: «Он шикарен, других слов нет»

Наталья Коростелева, мама лыжника Савелия Коростелева, в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о выступлении норвежца Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх-2026.

Источник: AP 2024

«Клебо шикарен, других слов нет. Йоханнес показывает, какой он недостижимый и сильный. Как в свое время Петтер Нортуг или Бьорн Дэли. Никто не мог их догнать. Но проходит время, народ подрастает, берет что-то у них и использует у себя на тренировках. У лучших учатся. И это круто, когда можно бегать и тренироваться с такими гуру. Это круто», — сказала Коростелева «СЭ».

В пятницу, 13 февраля, Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2026 и стал восьмикратным олимпийским чемпионом.