Фристайлист Кингсбери из Канады выиграл Олимпиаду в парном могуле

Серебряным призером стал японец Икума Хорисима, бронзовым — австралиец Мэтт Грэм.

Источник: Reuters

ЛИВИНЬО /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери стал победителем Олимпийских игр в Италии в парном могуле.

Кингсбери 33 года, он стал двукратным олимпийским чемпионом, первую золотую медаль на Олимпиаде спортсмен завоевал в 2018 году. Кингсбери является девятикратным чемпионом мира, а также девять раз занимал первое место в общем зачете Кубка мира.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.