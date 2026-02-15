Фристайлист Кингсбери из Канады выиграл Олимпиаду в парном могуле

ЛИВИНЬО /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Канадский фристайлист Микаэль Кингсбери стал победителем Олимпийских игр в Италии в парном могуле.
Серебряным призером стал японец Икума Хорисима, бронзовым — австралиец Мэтт Грэм.
Кингсбери 33 года, он стал двукратным олимпийским чемпионом, первую золотую медаль на Олимпиаде спортсмен завоевал в 2018 году. Кингсбери является девятикратным чемпионом мира, а также девять раз занимал первое место в общем зачете Кубка мира.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.