Фристайлист Кингсбери из Канады выиграл Олимпиаду в парном могуле

Кингсбери 33 года, он стал двукратным олимпийским чемпионом, первую золотую медаль на Олимпиаде спортсмен завоевал в 2018 году. Кингсбери является девятикратным чемпионом мира, а также девять раз занимал первое место в общем зачете Кубка мира.