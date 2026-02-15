Бородавко не считает Клебо лучшим лыжником в истории

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Клебо не стал лучшим лыжником в истории, несмотря на то, что стал самым титулованным. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Ранее Клебо в составе сборной Норвегии стал победителем эстафеты на Олимпийских играх в Италии. Норвежец выиграл девятое золото в карьере и стал рекордсменом среди представителей зимних видов спорта.
«Клебо выдающийся спортсмен, этого не отнять, но для меня он не номер один. Да, сейчас он самый титулованный спортсмен, и это неоспоримый факт, но и в этом рекорде есть много оговорок. В каких-то видах спорта, чтобы выиграть девять золотых наград, нужно минимум пять Олимпиад, и уверен, если бы выступали все наши спортсмены в своей лучшей форме, ему было намного тяжелее. Очень жаль, что мы сейчас не наблюдаем противостояние всех сильнейших», — сказал Бородавко.