Клебо заявил, что гордится рекордом по количеству побед на зимних Олимпиадах

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо гордится установлением рекорда по количеству завоеванных золотых медалей на зимних Олимпиадах. Об этом Клебо рассказал журналистам.
Клебо в составе сборной Норвегии стал победителем эстафеты на Олимпийских играх в Италии. Норвежец выиграл девятое золото в карьере и стал рекордсменом среди представителей зимних видов спорта.
«Я горжусь тем, чего достиг. Кажется, не могло быть лучшей команды и лучшего места для достижения этого. То, что это случилось в команде, делает момент особенным. Я старался насладиться моментом и тем, что я на вершине сейчас, мне нужно время, чтобы это обдумать. Теперь надо восстановиться и подготовиться к командному спринту», — отметил Клебо.
«В Солт-Лейк-Сити у меня будет мотивация. Как я говорил, мой план соревноваться до 2030 года, но впереди еще здесь две гонки здесь», — добавил норвежский лыжник.
Восьмикратными олимпийскими чемпионами по зимним видам спорта становились биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, а также Бьорн Дэли и Марит Бьёрген, выступавшие в лыжных гонках. Все перечисленные спортсмены также представляли сборную Норвегии.
Клебо 29 лет. Он является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».