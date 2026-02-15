Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клебо заявил, что гордится рекордом по количеству побед на зимних Олимпиадах

Норвежский лыжник стал девятикратным олимпийским чемпионом.

Источник: Reuters

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо гордится установлением рекорда по количеству завоеванных золотых медалей на зимних Олимпиадах. Об этом Клебо рассказал журналистам.

Клебо в составе сборной Норвегии стал победителем эстафеты на Олимпийских играх в Италии. Норвежец выиграл девятое золото в карьере и стал рекордсменом среди представителей зимних видов спорта.

«Я горжусь тем, чего достиг. Кажется, не могло быть лучшей команды и лучшего места для достижения этого. То, что это случилось в команде, делает момент особенным. Я старался насладиться моментом и тем, что я на вершине сейчас, мне нужно время, чтобы это обдумать. Теперь надо восстановиться и подготовиться к командному спринту», — отметил Клебо.

«В Солт-Лейк-Сити у меня будет мотивация. Как я говорил, мой план соревноваться до 2030 года, но впереди еще здесь две гонки здесь», — добавил норвежский лыжник.

Восьмикратными олимпийскими чемпионами по зимним видам спорта становились биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, а также Бьорн Дэли и Марит Бьёрген, выступавшие в лыжных гонках. Все перечисленные спортсмены также представляли сборную Норвегии.

Клебо 29 лет. Он является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».