Клебо заявил, что гордится рекордом по количеству побед на зимних Олимпиадах

«Я горжусь тем, чего достиг. Кажется, не могло быть лучшей команды и лучшего места для достижения этого. То, что это случилось в команде, делает момент особенным. Я старался насладиться моментом и тем, что я на вершине сейчас, мне нужно время, чтобы это обдумать. Теперь надо восстановиться и подготовиться к командному спринту», — отметил Клебо.