Дмитрий Губерниев: «По количеству медалей Клэбо самый великий. То, что не выступает Большунов, это наши проблемы»

— У нас есть Николай Семенович Зимятов. У нас были Владимир Кузин, Вячеслав Веденин, светлая им память. У нас много прекрасных людей, которые блестяще выступали в прошлом веке. Если бы во времена шведа Гунде Свана или норвежцев Вегарда Ульванга и Бьорна Дэли было бы такое количество спринтерских гонок и вообще был бы спринт, сколько у них было бы медалей? — сказал Губерниев.