Вылегжанин о Клэбо: «В каждое время были люди, которые считались величайшими спортсменами. На данный момент это он»

— Безусловно, мог бы. Это было на чемпионате мира и на Кубке мира, пока нас не отстранили. Конкуренция создавалась Большуновым и другими сильными российскими спортсменами. И команда у нас сильная, мы можем конкурировать, как в спринтерских эстафетах, так и в большой эстафете, — сказал Вылегжанин.