Норвежка Стрём стала двукратной чемпионкой ОИ в прыжках с трамплина

ПРЕДАЦЦО /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Норвежка Анна Стрём завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Италии в прыжках на лыжах с большого трамплина.
По сумме двух попыток Стрём набрала 284,8 балла. Второе место заняла ее соотечественница Мария Квандал (282,7 балла). Третьей стала Ника Превц из Словении (271,5).
Стрём 27 лет. Ранее она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Италии в прыжках с нормального трамплина. Норвежка является двукратной чемпионкой мира, серебряным и шестикратным бронзовым призером мировых первенств.
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.