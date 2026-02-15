Ричмонд
Сергей Крянин: «Если бы не отстранение, Большунов мог бы завоевать не меньше золотых медалей, чем Клэбо»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался о том, что норвежский лыжник Йоханнес Клэбо установил рекорд по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (9).

Источник: Sports

— Что можете сказать о Клэбо и как оцените его вклад в спорт?

— Он внес большой вклад в спорт, очень одаренный человек. Семья у него очень любит лыжи. Я рад, что мы живем в те времена, когда мы можем увидеть этих людей.

— Сейчас Клэбо самый сильный лыжник?

— Есть спортсмены, и все мы их знаем. Если бы не отстранение, Александр Большунов мог бы стать лучшим спортсменом и завоевать не меньше золотых медалей, чем Клэбо. Сейчас такие условия, что Александра и многих других спортсменов не допускают, чтобы сопротивляться Клэбо и показать настоящую борьбу, — сказал Крянин.