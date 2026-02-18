Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Американская горнолыжница Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на Олимпийских играх в Италии.

По итогам двух попыток ее время составило 1 минуту 39,10 секунды. Второй стала швейцарка Камий Раст (1.40,60), третьей — шведка Анна Свенн Ларссон (1.40,81).

Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого американка побеждала в слаломе на Играх в Сочи и в гигантском слаломе в Пхёнчхане, где также завоевала серебро в комбинации. Также на счету 30-летней спортсменки восемь побед на чемпионатах мира.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.