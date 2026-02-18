Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой

Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого американка побеждала в слаломе на Играх в Сочи и в гигантском слаломе в Пхёнчхане, где также завоевала серебро в комбинации. Также на счету 30-летней спортсменки восемь побед на чемпионатах мира.