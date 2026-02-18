Американская горнолыжница стала трехкратной олимпийской чемпионкой

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе на Олимпийских играх в Италии.
По итогам двух попыток ее время составило 1 минуту 39,10 секунды. Второй стала швейцарка Камий Раст (1.40,60), третьей — шведка Анна Свенн Ларссон (1.40,81).
Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой. До этого американка побеждала в слаломе на Играх в Сочи и в гигантском слаломе в Пхёнчхане, где также завоевала серебро в комбинации. Также на счету 30-летней спортсменки восемь побед на чемпионатах мира.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.