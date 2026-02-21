Большунов о чемпионате России в Южно-Сахалинске: «Новое место — всегда интересно»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал «СЭ» о перелете в Южно-Сахалинск для участия в чемпионате России.
«Перелет прошел достаточно комфортно. Удалось поспать. Более-менее сразу надо адаптироваться к смене часового пояса. Посмотрим, какой здесь снег, какая трасса. Новое место — всегда интересно. Не знаешь, чего ожидать. Всегда с большим интересом летишь. С удовольствием посмотрим, что где расположено. Цели? Пробежим — увидим. Они остаются в голове», — сказал Большунов «СЭ».
Чемпионат России-2026 пройдет на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 8 марта.