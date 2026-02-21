Ричмонд
Американские фристайлисты выиграли Олимпиаду в акробатике в миксте

Вторыми стали представители Швейцарии, третье место заняла команда Китая.

Источник: Getty Images

ЛИВИНЬО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная США по фристайлу стала победителем Олимпийских игр в смешанных соревнованиях в дисциплине «акробатика».

По итогам трех прыжков американцы набрали 325,35 балла. Второе место заняла команда Швейцарии (296,91 балла), третье — команда Китая (279,68).

Сборная Норвегии сохраняет лидерство в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр. Норвежские спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (11−12−7). Третье место занимает команда Италии (9−5−13).

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.