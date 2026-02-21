Клебо первым завоевал шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

ТЕЗЕРО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд по количеству завоеванных золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх.
В субботу Клебо победил в марафоне. Норвежец выиграл все гонки на Играх в Италии, до этого он одержал победу в скиатлоне, раздельной гонке, эстафете, личном и командном спринте. На Олимпиаде 1980 года американский конькобежец Эрик Хайден пять раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала.
Клебо 29 лет. Ему принадлежит рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Также норвежец является 15-кратным чемпионом мира, на его счету пять побед в общем зачете Кубка мира и генеральной классификации многодневки «Тур де Ски».
Марафон является последней мужской гонкой на Олимпиаде в Италии. В заключительный день Игр, 22 февраля, аналогичная гонка пройдет у лыжниц.