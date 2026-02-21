Клебо первым завоевал шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде

В субботу Клебо победил в марафоне. Норвежец выиграл все гонки на Играх в Италии, до этого он одержал победу в скиатлоне, раздельной гонке, эстафете, личном и командном спринте. На Олимпиаде 1980 года американский конькобежец Эрик Хайден пять раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала.