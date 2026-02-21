Савелий Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде

Призовую тройку составили норвежцы: Йоханнес Клебо со временем 2 часа 7 минут 7,1 секунды взял шестое золото подряд, Мартин Нюэнгет (отставание 17,5 секунды) стал вторым. Бронза у Эмиля Иверсена (+46,2), который отстал на середине последнего круга. Все три призера не меняли лыжи по ходу марафона.