Губерниев об итогах марафона на Олимпиаде: «Для этого норвежцы нас и отстраняли — чтобы царствовать в лыжах»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на итоги мужского марафона на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

Источник: Getty Images

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, который выиграл все мужские гонки на Играх-2026. Остальной подиум заняли его соотечественники — Мартин Нюэнгет стал вторым, третьим финишировал Эмиль Иверсен.

«Вот для всего этого нас норвежцы и отстраняли в лыжах! Чтобы царствовать и всем владеть!» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

Россиянин Савелий Коростелев в марафоне финишировал на пятом месте. Он шел четвертым до отрезка 48,6, после чего пропустил вперед француза Тео Шели. Коростелев проиграл Клебо 3 минуты и 38,3 секунды.