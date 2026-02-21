Губерниев об итогах марафона на Олимпиаде: «Для этого норвежцы нас и отстраняли — чтобы царствовать в лыжах»

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, который выиграл все мужские гонки на Играх-2026. Остальной подиум заняли его соотечественники — Мартин Нюэнгет стал вторым, третьим финишировал Эмиль Иверсен.
«Вот для всего этого нас норвежцы и отстраняли в лыжах! Чтобы царствовать и всем владеть!» — написал в своем Telegram-канале Губерниев.
Россиянин Савелий Коростелев в марафоне финишировал на пятом месте. Он шел четвертым до отрезка 48,6, после чего пропустил вперед француза Тео Шели. Коростелев проиграл Клебо 3 минуты и 38,3 секунды.