Коростелев: «Я был близок к тому, чтобы потемнело в глазах. В последний подъем просто зашел пешком»

«Ребята неожиданно уже на первом кругу стали натягивать так, что группа начала разваливаться. Старался держаться до последнего, но сегодня был не тот день.



Норвежцы вообще не меняли лыж? Да ну нафиг… Проверьте их на фтор, пожалуйста! Погода была такой, что лыжи тяжело шли. Завтра, может, Дашке будет попроще, но сегодня было ужасно.



Понял, что к норвежцам не приближаюсь. И было уже все равно, 4-м или 5-м я стану. В последний подъем уже просто зашел пешком.



Я был близок к тому, чтобы потемнело в глазах. После смены лыж второе дыхание открылось, но не хватило этого», — сказал Коростелев в эфире Okko.