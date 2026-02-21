Ричмонд
Губерниев: «Клебо — величайший. Все, кто ставят это под сомнение — ни хера не понимают»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на 11-ю золотую медаль Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх.

Источник: Reuters

В субботу 29-летний норвежец стал 11-кратным олимпийским чемпионов, выиграв классический марафон на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Клебо доказал, что он — величайший. С учетом обнародованных файлов Эпштейна, что у норвежской королевской семьи есть проблемы, ему смело можно быть королем Норвегии.

Сомнения в величии Клебо из-за отсутствия большого количества россиян? Если бы я имел возможность сейчас выступать на Олимпиаде, например, играть в хоккей, то был бы как Горди Хоу. Или как Гунде Сван, умноженный на Клебо. Но, блин, я так люблю журналистику, поэтому не выступаю на лыжне. А так, конечно, я был бы 15-кратным олимпийским чемпионом.

Поэтому все те, кто ставят величие Клебо под сомнения, ни хера не понимают. К сожалению, это наша проблема, что мы не выступаем. А в протоколах у Клебо джекпот — абсолютный олимпийский чемпион», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.