Губерниев: «Клебо — величайший. Все, кто ставят это под сомнение — ни хера не понимают»

«Клебо доказал, что он — величайший. С учетом обнародованных файлов Эпштейна, что у норвежской королевской семьи есть проблемы, ему смело можно быть королем Норвегии.



Сомнения в величии Клебо из-за отсутствия большого количества россиян? Если бы я имел возможность сейчас выступать на Олимпиаде, например, играть в хоккей, то был бы как Горди Хоу. Или как Гунде Сван, умноженный на Клебо. Но, блин, я так люблю журналистику, поэтому не выступаю на лыжне. А так, конечно, я был бы 15-кратным олимпийским чемпионом.



Поэтому все те, кто ставят величие Клебо под сомнения, ни хера не понимают. К сожалению, это наша проблема, что мы не выступаем. А в протоколах у Клебо джекпот — абсолютный олимпийский чемпион», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.