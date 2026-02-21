Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев о пятом месте в марафоне на Олимпиаде: «Пытался держаться до последнего, но сегодня не тот день»

Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал свое выступление в марафоне на Олимпиаде-2026.

Источник: Getty Images

Коростелев финишировал на пятом месте, он уступил победившему Йоханнесу Клебо 3 минуты и 38,3 секунды. Остальной пьедестал также заняли норвежцы: Мартин Нюэнгет стал вторым (отставание +8,9 секунды), на третьем месте — Эмиль Иверсен (+30,7).

Россиянин шел четвертым до отметки 48,6 км, но затем упустил вперед француза Тео Шели, который проиграл Клебо 2 минуты и 59,7 секунды.

«На каком круге понял, что темп слишком высокий для марафона? (Вздыхает) На первом (смеется). Ребята стали неожиданно для меня натягивать на первом круге так, что ко второму кругу у нас группа уже рассыпалась.

Я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день. Знал ли я, что Нисканен и Амундсен сошли после второго круга? Да, хотел сделать то же самое после третьего», — сказал Коростелев в эфире Okko.

Савелий Коростелев не смог завоевать ни одной медали на Олимпиаде-2026 — его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.