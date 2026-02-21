Коростелев о пятом месте в марафоне на Олимпиаде: «Пытался держаться до последнего, но сегодня не тот день»

Коростелев финишировал на пятом месте, он уступил победившему Йоханнесу Клебо 3 минуты и 38,3 секунды. Остальной пьедестал также заняли норвежцы: Мартин Нюэнгет стал вторым (отставание +8,9 секунды), на третьем месте — Эмиль Иверсен (+30,7).
Россиянин шел четвертым до отметки 48,6 км, но затем упустил вперед француза Тео Шели, который проиграл Клебо 2 минуты и 59,7 секунды.
«На каком круге понял, что темп слишком высокий для марафона? (Вздыхает) На первом (смеется). Ребята стали неожиданно для меня натягивать на первом круге так, что ко второму кругу у нас группа уже рассыпалась.
Я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день. Знал ли я, что Нисканен и Амундсен сошли после второго круга? Да, хотел сделать то же самое после третьего», — сказал Коростелев в эфире Okko.
Савелий Коростелев не смог завоевать ни одной медали на Олимпиаде-2026 — его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне.