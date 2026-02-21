Коростелев о пятом месте в марафоне на Олимпиаде: «Пытался держаться до последнего, но сегодня не тот день»

«На каком круге понял, что темп слишком высокий для марафона? (Вздыхает) На первом (смеется). Ребята стали неожиданно для меня натягивать на первом круге так, что ко второму кругу у нас группа уже рассыпалась.



Я пытался держаться до последнего, но, к сожалению, сегодня не тот день. Знал ли я, что Нисканен и Амундсен сошли после второго круга? Да, хотел сделать то же самое после третьего», — сказал Коростелев в эфире Okko.