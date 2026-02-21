«Коростелев завоевал нашу любовь! Не уверен, что даже праймовый Большунов выиграл бы у Клебо». Колонка Панжинского

А с учетом тех результатов, которые Большунов порой показывает на этапах Кубка России, наверное, я бы на его месте не стал делать столь громких заявлений. Мол, норвежцы легко забирают медали, так как в Италию не приехали сильнейшие россияне. Напомню, до отъезда Коростелева на Олимпиаду именно он являлся лучшим на этапах Кубка России. Обыгрывал и Большунова, и Сергея Ардашева. Но вот с Клебо и Савелию тягаться сейчас объективно очень тяжело. Поэтому он, оценивая свой уровень и форму других россиян, считает, что Йоханнес на данный момент непобедим.