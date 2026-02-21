«Коростелев завоевал нашу любовь! Не уверен, что даже праймовый Большунов выиграл бы у Клебо». Колонка Панжинского

Пятое место Коростелева в марафоне точно можно расценивать как успех! Мы же сейчас говорим не о том, что наш лыжник в итоге попал в пятерку, находясь во время гонки на шестой позиции. Нет. Савелий дольше всех продержался в лидирующей группе. Было приятно видеть, как он вместе с тремя норвежцами ушел в отрыв от французов.
К сожалению, Коростелеву не хватило сил на всю дистанцию, чтобы удержать этот высочайший темп. Я вообще не припомню таких скоростей в марафоне! Это было что-то невероятное. Не случайно даже такие маститые спортсмены, как Амундсен и Нисконен, сошли с дистанции после 10 километров.
А Савелий после смены лыж бежал в темпе лидеров. Понятно, что отставание уже было значительным, но Коростелев показал: он находится в неплохой форме и даже способен навязывать борьбу. Правда, не хватило стабильности. Было серьезное падение скорости в середине марафона и в концовке. Возможно, он уже понял, что Иверсена не достать и до медалей далеко. В итоге француз финишировал четвертым. Но в данном случае большой разницы нет — четвертый ты или пятый.
Повторюсь, сегодня Коростелев провел превосходную гонку, заслужил теплые слова со стороны болельщиков.
Норвежцы, конечно, оказались на голову сильнее остальных. Обычно за медали в этой дисциплине на финише борются 10−15 человек. А тут сначала трое представителей одной страны всех «скинули», а затем мы увидели дуэль Нюэнгета и Клебо, так как Иверсен тоже остался позади.
На последних километрах Нюэнгет постарался измотать Клебо, но Йоханнес сумел подхватить его темп и установил рекорд Олимпиад.
Почему норвежцы так и не поменяли лыжи во время гонки? Тут нужно отдать должное их сервисной бригаде: она сумела подобрать такой вариант смазки, который позволил скандинавам не испытывать больших проблем на протяжении всех 50 километров. И это при том, что погодные условия менялись!
Я бы не сказал, что у Савелия лыжи работали плохо. Когда он находился в лидирующей группе, все со скольжением было нормально. Просто, когда накопилась усталость, начались трудности с держанием и он стал отставать на спусках. На мой взгляд, к нашим смазчикам вопросов быть не должно.
Коростелев охарактеризовал свое выступление одним словом — «уничтожен». Нужно войти в его положение. Савелий провел тяжелейшую гонку, оставил много сил и эмоций. Подготовка к Играм получилась нервной, многогранной. Нужно было и визу получить, и за границей какое-то время пробыть, чтобы допинг-пробы сдать, и нейтралитет в каких-то моментах сохранить. Такому молодому парню нужно было слишком много вещей держать под контролем. Но он молодец, со всем справился. Получил бесценный опыт, который сделает его только сильнее.
Да, он не выиграл медаль, но завоевал нашу любовь! Коростелев своими выступлениями мощно популяризировал лыжные гонки в России. Давно в нашей стране так много не говорили об этом виде спорта.
Все за ним следили, переживали. Большая заслуга Савы состоит в том, что он не побоялся биться за медаль. И в скиатлоне, и в марафоне он, что называется, бросился грудью на амбразуру, рисковал! Это же круто. Думаю, его медали уже не за горами. Эта Олимпиада однозначно сделает его только сильнее.
Александр Большунов назвал лыжные гонки на Играх в Италии цирком. При этом Коростелев выразил мнение, что его соотечественник в своей нынешней форме не опередил бы Клебо… Я скорее соглашусь с Савелием.
Сейчас состояние Большунова далеко от идеального. Правда, конечно, нынешняя форма обусловлена и тем, что его лишили Олимпиады. Притупилась мотивация. Если бы он был уверен, что поедет на Игры, показывал бы в России другие результаты, демонстрировал другой уровень.
Но мне почему-то кажется, что сегодняшний Клебо сильнее себя самого образца Олимпиады в Пекине и тех времен, когда он боролся на трассе с Большуновым.
Так что я не уверен в том, что даже праймовый Большунов смог бы отобрать хотя бы одну медаль у норвежца. Возможно, у него и получилось бы, но… Гарантий таких дать не могу.
А с учетом тех результатов, которые Большунов порой показывает на этапах Кубка России, наверное, я бы на его месте не стал делать столь громких заявлений. Мол, норвежцы легко забирают медали, так как в Италию не приехали сильнейшие россияне. Напомню, до отъезда Коростелева на Олимпиаду именно он являлся лучшим на этапах Кубка России. Обыгрывал и Большунова, и Сергея Ардашева. Но вот с Клебо и Савелию тягаться сейчас объективно очень тяжело. Поэтому он, оценивая свой уровень и форму других россиян, считает, что Йоханнес на данный момент непобедим.
Возможно, Клебо установил вечный рекорд Олимпиад. Хотя я, если помните, предсказывал пять его побед в шести гонках. Не верил в такой расклад. Сомневался, что он выиграет разделку. Именно в этой гонке он был близок к поражению, так как за километр до финиша уступал по времени Хедегарту. Но у того закончились силы, он попросту встал. Клебо остался первым. Это максимально универсальный лыжник, проводящий гонки в невероятно высоком темпе. Гений. Король. Легенда. Он заслуживает множество разных эпитетов. Отсутствие россиян не умаляет его величия.
Чего мы вправе ожидать от Дарьи Непряевой в воскресном марафоне? Думаю, попадание в десятку станет хорошим результатом. Надеюсь, что она поборется за топ-6. Но мы же знаем, что на Олимпиаде нередко спортсменов подкашивают вирусы, простуды. Никто не знает, в каком состоянии к гонке подойдут лидеры. Возможно, Дарье выпадет шанс побороться за медаль в ее любимой классике. Она умеет долго держать высокий темп. Здесь главное — правильно настроиться и распределить силы на всю гонку. Хочется верить, что Непряева проведет гонку так же отважно, как это сделал Савелий.
Александр Панжинский — российский лыжник, выступавший в Кубке мира с 2009 по 2018 год. Серебряный призер Олимпиады (2010) в индивидуальном спринте, бронзовый призер чемпионата мира (2011) в командном спринте, участник Игр-2018.