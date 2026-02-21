Двукратная чемпионка ОИ-2026 лыжница Карлссон снялась с олимпийского марафона

Карлссон 26 лет, на Играх в Италии она стала победительницей скиатлона и гонки на 10 км. Также она выиграла серебро в эстафете 4×7,5 км. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году спортсменка выиграла бронзу в эстафете 4×5 км.