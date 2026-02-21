Ричмонд
Двукратная чемпионка ОИ-2026 лыжница Карлссон снялась с олимпийского марафона

Шведка не успела восстановиться после болезни.

Источник: РИА "Новости"

ТЕЗЕРО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Двукратная победительница Олимпийских игр в Италии шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с марафона на дистанции 50 км из-за болезни. Об этом сообщила пресс-служба шведской лыжной сборной, комментарий которой приводит телеканал SVT.

«У Фриды Карлссон по-прежнему наблюдаются симптомы простуды, и она совместно с медицинской командой приняла решение сняться с забега на 50 километров в воскресенье», — говорится в заявлении федерации.

Карлссон в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовала свою фотографию, подписав ее словом Feber (на шведском — «температура») и добавив эмодзи разбитых сердец.

Карлссон 26 лет, на Играх в Италии она стала победительницей скиатлона и гонки на 10 км. Также она выиграла серебро в эстафете 4×7,5 км. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году спортсменка выиграла бронзу в эстафете 4×5 км.

Женский лыжный марафон на Олимпиаде пройдет 22 февраля, в заключительный день Игр. В нем примет участие россиянка Дарья Непряева.