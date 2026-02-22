Ричмонд
Один российский спортсмен выступит в заключительный день Олимпиады-2026

В воскресенье, 22 февраля, на Олимпийских играх 2026 года в Италии выступит один российский спортсмен. Лыжница Дарья Непряева проведет последнюю гонку на Олимпиаде. Расписание появилось на сайте соревнований.

Источник: Getty Images

В 12:00 начнется гонка в масс-старте на 50 километров среди женщин. В ней примет участие россиянка Дарья Непряева.

На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

Сегодня, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимних Олимпийских Игр. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Российские спортсмены были на нее приглашены.

