Один российский спортсмен выступит в заключительный день Олимпиады-2026

В 12:00 начнется гонка в масс-старте на 50 километров среди женщин. В ней примет участие россиянка Дарья Непряева.
На Играх-2026 выступают 13 россиян в нейтральном статусе. Единственную медаль принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.
Сегодня, 22 февраля, состоится церемония закрытия зимних Олимпийских Игр. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Российские спортсмены были на нее приглашены.
Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.Читать дальше