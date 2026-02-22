Ричмонд
Дарья Непряева стала 11-й в марафоне на Олимпиаде

Победила с большим отрывом шведская лыжница Эбба Андерссон. Россиянка уступила ей почти девять минут.

Источник: Getty Images

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 11-е место в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Победила шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 2 минуты 15,3 секунды), бронза досталась швейцарке Наде Келин (+6.41,5).

Россиянка уступила победительнице 8 минут 55,2 секунды.

Во время гонки при смене лыж Непряева случайно заехала не в свой бокс и надела чужие лыжи. Но судьи не стали ее наказывать.

Непряева последней из российских спортсменов завершила выступления на Олимпиаде. Всего в Италии выступало 13 россиян в нейтральном статусе, они завоевали одну медаль — серебро выиграл Никита Филиппов в ски-альпинизме.

Ранее на Играх-2026 23-летняя Непряева заняла 17-е место в скиатлоне, 36-е — в спринте и 21-е — в «разделке».

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

