Последние казахстанские спортсменки выступили на Олимпиаде-2026

Сборная Казахстана завершила выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Турар Казангапов / Национальный олимпийский комитет РК

В воскресенье распределили медали в женском лыжном масс-старте на 50 км классическим стилем. На старт вышла 41 спортсменка.

Победу одержала шведка Эбба Андерссон, которая добилась значительного отрыва и впервые стала олимпийской чемпионкой. Норвежка Хейди Венг, выигравшая серебро, уступила лидеру 2 минуты 15,3 секунды. Бронзу забрала швейцарка Надя Келин (+6:41,5).

Лучшей из казахстанок стала Надежда Степашкина, которая заняла 32-е место (+23:54,4). Анну Мельник сняли с дистанции, когда она отстала от лидера на круг. В итоговом протоколе спортсменка расположилась на 36-й позиции.

Степашкина и Мельник стали последними представительница Казахстана, выступившими на Олимпиаде-2026.