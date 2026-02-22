Губерниев — о Непряевой в марафоне: «Бежала как готова, допустила ошибку. В лыжах наших очевидные проблемы»

«Ну, а что Непряева? Бежала как готова, допустила ошибку, дисквал в итоге. В лыжах наших очевидные проблемы, надо идти в ногу со временем, науку использовать, следить за тенденциями, соревнования в феврале проводить, а не жопу руководителю ФЛГР целовать! А мировая федерация лыжные гонки так вообще убивает, превращая в маргинальный и местечковый вид спорта. Осталось внедрить эстафету 6 по 6666 метров и норм!



А почему Непряеву сразу не дисквальнули, ведь правила есть, зачем она бежала лишние 30 км? И почему не показали немку на пит-стопе, когда ее лыжи россиянка забрала? Ведь это дико интересно, подробности важные… Показ лыж в мире полное говно, как я и раньше говорил, и в FIS работают бездари и дилетанты! Бедные мировые лыжи, пациент скорее мертв чем жив…» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.