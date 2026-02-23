Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжница Вонн рассказала, что ей могли ампутировать ногу

Американка не сумела завершить заезд на Олимпиаде из-за падения.

Источник: Reuters

ТАСС, 23 февраля. Американской горнолыжнице Линдси Вонн, получившей тяжелую травму на Олимпийских играх в Италии, могли ампутировать ногу. Комментарий спортсменки приводит телеканал Би-би-си.

8 февраля Вонн выступала в скоростном спуске на Олимпиаде, но не сумела завершить заезд из-за падения. После инцидента американку эвакуировали на вертолете. Спортсменка перенесла несколько операций. Ранее она сообщила о выписке из больницы.

«Доктор Том Хакетт спас мою ногу — он спас ее от ампутации», — сказала Вонн.

30 января Вонн упала во время заезда на этапе Кубка мира и порвала крестообразную связку колена. Несмотря на травму, спортсменка приняла участие в Олимпийских играх.

Вонн 41 год, она является олимпийской чемпионкой 2010 года, двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также в активе спортсменки две золотые и по три серебряные и бронзовые награды чемпионатов мира, четыре раза американка выигрывала общий зачет Кубка мира.