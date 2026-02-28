Горбунова, Большунов, Степанова и Ардашев выиграли смешанную эстафету на ЧР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев — РИА Новости. Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев одержали победу в смешанной эстафете 4 по 5 километров на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.
Результат спортсменов составил 58 минут 57,7 секунды. Второе место заняли Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева и Александр Бакуров (отставание — 1,6 секунды), третьими финишировали Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев (+2 секунды).
Чемпионат России завершится 8 марта.