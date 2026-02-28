Большунов не стал праздновать золото со Степановой. Сан Саныч обиделся на Веронику?

Чемпионат России по лыжным гонкам-2026
Смешанная эстафета 4×5 км
1. Республика Татарстан-1 (Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова, Сергей Ардашев) — 58.57,7
2. Ленинградская область-1 (Елизавета Маслакова, Илья Трегубов, Екатерина Булычева, Александр Бакуров) — 1,6
3. Тюменская область-1 (Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина, Александр Терентьев) — 2,0
Сборная Татарстана одержала победу в смешанной эстафете 4×5 километров на чемпионате России по лыжным гонкам. Золотые медали в составе команды завоевали Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев. Однако празднование этого успеха получилось скомканным и вновь дало повод говорить о странном поведении главной звезды соревнований — трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Большунов передал эстафету Степановой
Главная интрига до начала гонки заключалась в том, как же побегут вместе Степанова и Большунов, которые уже несколько лет подряд заочно обмениваются колкостями в медиа. Зачастую, конечно, те самые «колкости» в адрес трехкратного олимпийского чемпиона отправляет Вероника. Были подобные прецеденты и по ходу этого чемпионата России, который проходит в Южно-Сахалинске. Так, после скиатлона на 20 километров, где Александр занял только пятое место, Степанова раскритиковала лыжника.
«Смотрите, как Большунов не был готов к этому спурту от Митрошина. Он как будто бежал по методичке двухлетней давности. Саша, ты в курсе, что мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам? Надо менять», — сказала она в эфире «Матч ТВ».
Интересно, что на эстафету Большунова не стали ставить на завершающий этап. Ему доверили второй отрезок дистанции, а передавал эстафету Сан Саныч именно Веронике, которая была заявлена на третий этап. По этому поводу спортсменка иронизировала еще до гонки.
«Завтра я испытаю то, о чем мечтают тысячи поклонниц Большунова: прикосновение лучшего лыжника России всех времен. Мимолетный, но такой нужный мне контакт. На передаче эстафеты», — написала она в своем Telegram-канале.
На финиш второго этапа Александр пришел на третьем месте с отставанием в 0,9 секунды от лидирующей на тот момент Тюменской области. Зато Степанова на своем отрезке оказалась в полном порядке: она не только отыграла отставание, но и «привезла» пять секунд второму месту.
Финишировал у сборной Татарстана один из лидеров текущего сезона Сергей Ардашев, у которого и до этой гонки на чемпионате России были золото и серебро. В эстафете он удержал комфортное преимущество, финишировав с отрывом в 1,6 секунды.
Борьба произошла лишь за второе место: Александр Бакуров (Ленинградская область) обогнал Александра Терентьева (Тюменская область) и принес своей сборной серебро.
Не вышел к команде
После скиатлона Степанова критиковала Большунова за то, что тот не поздравил с победой своих оппонентов. «Большунов прошел, не поздравил группу Сорина опять-таки. Возможно, была командная тактика. Сергея Ардашева я поздравляю сердечно», — говорила лыжница в эфире «Матч ТВ».
Нечто подобное произошло и в этот раз. Только уже со своими. По информации ТАСС, Александр не вышел к своим партнерам после завершения эстафеты и не стал праздновать с ними золотую медаль.
Возможно, это случится позже, вдали от телекамер. Но в целом очевидно, что Сан Саныч снова проявляет свой непростой характер, что негативно влияет и на атмосферу в сборной Татарстана, и на настроение всех участников чемпионата страны, а главное — на репутацию самого Большунова. Накануне он получил изрядную долю хейта за пятое место в любимом скиатлоне, но повод ли это срывать гнев на напарниках по эстафетной команде?