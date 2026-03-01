Ричмонд
Лыжник Большунов выиграл спринт на чемпионате России

Вторым стал Егор Митрошин, третье место занял Иван Горбунов.

Источник: РИА "Новости"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 марта. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

В финале Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 18,18 секунды. Вторым финишировал Егор Митрошин (отставание — 0,10 секунды), тройку лидеров замкнул Иван Горбунов (+0,25).

В женских соревнованиях победу одержала Елизавета Пантрина. Она выиграла финальный забег с результатом 3 минуты 55,09 секунды. Второе место заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова (+0,16), третьей стала Евгения Крупицкая (+0,20).

Большунову 29 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Чемпионат России проходит в Южно-Сахалинске и завершится 8 марта.