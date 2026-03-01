Лыжник Коростелев снова лучший на Кубке мира из остального мира. Норвежцы вне конкуренции: Клебо победил

В спринте на этапе Кубка мира в Фалуне у Савелия Коростелева не сложилось. Он не попал в четвертьфинал, став 50-м в прологе. И реабилитироваться за эту неудачу ему предстояло в скиатлоне. На Олимпиаде-2026 в нем лыжник был 4-м. Было интересно, как он проявит себя в противостоянии с огромным количеством норвежцев, на Олимпиаде-то их было всего четверо.