Лыжник Коростелев снова лучший на Кубке мира из остального мира. Норвежцы вне конкуренции: Клебо победил

В спринте на этапе Кубка мира в Фалуне у Савелия Коростелева не сложилось. Он не попал в четвертьфинал, став 50-м в прологе. И реабилитироваться за эту неудачу ему предстояло в скиатлоне. На Олимпиаде-2026 в нем лыжник был 4-м. Было интересно, как он проявит себя в противостоянии с огромным количеством норвежцев, на Олимпиаде-то их было всего четверо.
С самого старта классической 10-километровки пелотоном заправляли норги во главе с Мартином Нюэнгетом. Он тащил всех на себе до 5,4 км, а затем его сменил Йоханнес Клебо. Вот только с его выходом вперед каких-то мощных атак не случилось. Клебо не сторонник тратить силы ради раннего побега.
Растянулась группа ближе к смене лыж. И все благодаря Нюэнгету. Ближе к отметке 8 км он, Клебо, Андреас Рее, Харальд Амундсен, Коростелев и финн Арси Руусканен отъехали от соперников. Им удалось создать себе преимущество в 13 секунд относительно Ларса Хеггена из Норвегии. Еще через 700 метров задел лидеров вырос до 18 секунд.
На смене лыж для коньковой 10-километровки все сработали четко, кроме Коростелева. Он переобулся, но потерял палку, когда начал убегать на дистанцию. Пришлось возвращаться, а затем догонять четверку норвежцев и финна. Несмотря на то, что Савелий удержался за соперниками, выглядел он тяжеловато.
Нюэнгет сохранял серьезный темп, поэтому Коростелев время от времени ловил небольшие просветы, которые потом был вынужден закрывать. Не очень убедительно на фоне норвежцев бежал и Руусканен. Те пытались сбросить обоих, но Коростелев и Руусканен изо всех сил, которые у них оставались, держались.
До 19 км дистанции Коростелев сумел переложиться в топ-4 и оттеснить Рее, но закрепиться за Клебо, Амундсеном и Нюэнгетом не смог. Позже даже пропустил вперед Рее. Резкие движения россиянину вообще были противопоказаны. Казалось, это конец для него, но лидеры гонки помогли. Они заигрались в тактические игры перед выкатом на стадион, замедлив темп. А Коростелев на этом фоне оживился, включил крейсерскую скорости и почти вплотную подошел к ним. Рее к тому моменту совсем выдохся.
И пока Клебо в своем фирменном стиле убежал от оппонентов за золотом, Коростелев пытался вклиниться в борьбу за оставшиеся медали. Немного не хватило. Амундсен финишировал вторым, а Нюэнгет — третьим. Коростелев с очередной «деревяшкой». Вот ровно как и было на Олимпиаде в Италии.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2025/26
8 этап. Фалун, Швеция
Скиатлон, 10+10 км
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 48.41,8
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — +0,7
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — +0,8
4. Савелий Коростелев (Россия) — +4,0
5. Андреас Рее (Норвегия) — +5,2
6. Арси Руусканен (Финляндия) — +5,6
7. Гас Шумахер (США) — +56,8
8. Тео Шели (Франция) — +56,9
9. Мартин Киркеберг Мерк (Норвегия) — +57,2
10. Антуан Сир (Канада) — +57,4…