Лыжник Коростелев выступит на молодежном чемпионате мира

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Участник Олимпийских игр в Италии Савелий Коростелев выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Егор Сорин.
«Да, Савелий выступит на чемпионате мира до 23 лет. Решение о том, что он будет бежать, примем по факту», — сказал Сорин.
Коростелеву 22 года, в этом году он принял участие в Олимпийских играх Италии. Его лучшим результатом на соревновании стало четвертое место в скиатлоне.
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи по лыжным гонкам пройдет в Норвегии с 2 по 8 марта.