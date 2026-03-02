Филиппов назвал главного героя Олимпиады в Италии: «Думаю, со мной многие согласятся»

Клебо на прошедших Олимпийских играх выиграл все шесть стартов, в которых принимал участие.
«Думаю, со мной многие согласятся, что это Йоханнес Клебо, который взял шесть золотых медалей. Это очень серьезный уровень, очень круто. Он MVP этой Олимпиады», — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».
29-летний Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом — рекорд в истории зимних Олимпиад.
