Филиппов назвал главного героя Олимпиады в Италии: «Думаю, со мной многие согласятся»

Серебряный призер Олимпиады в Италии ски‑альпинист Никита Филиппов назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клебо главным героем Игр-2026.

Источник: AP 2024

Клебо на прошедших Олимпийских играх выиграл все шесть стартов, в которых принимал участие.

«Думаю, со мной многие согласятся, что это Йоханнес Клебо, который взял шесть золотых медалей. Это очень серьезный уровень, очень круто. Он MVP этой Олимпиады», — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

29-летний Клебо является 11-кратным олимпийским чемпионом — рекорд в истории зимних Олимпиад.

