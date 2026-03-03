Москва
Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам

Осипов и Ардашев выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам на Сахалине.

Источник: Спорт РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар — РИА Новости. Вторая команда Республики Татарстан, которую представляли Владислав Осипов и Сергей Ардашев, выиграла командный спринт классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Южно-Сахалинске.

Они показали результат 24 минуты 18,82 секунды. Серебро завоевали представители первой команды Тюменской области Алексей Червоткин и Александр Терентьев (отставание — 0,51 секунды), бронзу — Иван Горбунов и Александр Большунов, выступающие за первую команду Татарстана (+0,59).

У женщин лучшими стали Екатерина Евтягина и Наталья Крамаренко, представляющие команду Свердловской области (28.43,29). Вторыми стали Ольга Царева и Дарья Канева из первой команды Республики Коми (+0,92), третьими — Лидия Горбунова и Вероника Степанова из первой команды Татарстана (+1,4).

Соревнования в Южно-Сахалинске завершатся 8 марта. В среду пройдут эстафеты 4 по 7,5 км.