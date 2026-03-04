Круг зачета: сможет ли Коростелев выиграть молодежный ЧМ

В норвежском Лиллехаммере 2 марта стартовал молодежный чемпионат мира по лыжным гонкам. Впервые за четыре года за медали в нем будет бороться российский спортсмен — Савелий Коростелев выступит в масс-старте. После этого он отправится на этап Кубка мира в Финляндию, который станет для него заключительным в этом сезоне.
Одна гонка
На молодежном чемпионате мира медали разыгрывают лыжники, двоеборцы и прыгуны с трамплина в двух возрастных категориях: до 20 и до 23 лет. Соревнования проводятся каждый сезон. Для Савелия это последняя возможность выступить на данном турнире. В ноябре этого года ему как раз исполнится 23, а вот Дарье Непряевой, которая тоже имеет нейтральный статус, в мае уже будет 24 года.
Вероятно, мы увидим Коростелева только в одной гонке — масс-старте 5 марта. У других дисциплин неудобное расписание. Еще в воскресенье, 1 марта, Савелий бежал скиатлон на этапе Кубка мира в Фалуне. Поэтому времени, чтобы отдохнуть перед спринтом во вторник, ему бы не хватило. А разделки на молодежном чемпионате мира пройдут в один день со стартом этапа Кубка мира в финской Руке (7−14 марта), где Савелий планирует поучаствовать во всех четырех гонках.
— У меня последний юниорский год, — подчеркнул «Известиям» Коростелев. — Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года. Даша [Непряева] уже «старая». Поэтому она сразу едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии.
Стоит ли Коростелеву ради. возможно, одной гонки мотаться в Лиллехаммер? Определенно стоит. Во-первых, шанс на медаль и даже на золото на молодежном чемпионате мира у спортсмена, который был близок к подиуму на Олимпиаде, очень высок. Почему бы не получить приятные эмоции, не взять первые награды международного сезона и не напомнить себе, каково это? Во-вторых, доступных стартов для Савелия в Европе осталось не так уж много. В календаре у него есть еще четыре гонки Кубка мира в Финляндии.
Международный сезон закроет этап в американском Лейк-Плэсиде, где россиян не будет из-за слишком дорогой поездки в США. В разговоре со СМИ президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отметила, что поездка в США слишком дорогая, а так как Коростелев и Непряева не борются за победу в общем зачете Кубка мира, то в ней нет смысла.
Напомним, что Савелий находится на 13-м месте в общем зачете Кубка мира. Совсем рядом с ним в рейтинге стоит олимпийский чемпион — 2026 Мартин Нюэнгет. Дарья располагается на 21-м месте в общем зачете.
Вспомнить 2022-й
Для Савелия это будет уже третий молодежный чемпионат мира в карьере. На дебютный ЧМ в 2021-м в финский Лахти он попал в возрасте 18 лет (юниорская категория) благодаря победе в отборочной гонке. Однако к скоростям соперников, которые были старше его на один-два года, оказался не готов. Медалей с того турнира Савелий не привез.
Зато собрал больше других наград через год, на чемпионате мира в норвежском Лигне. Турнир в 2022-м у юниоров начинался с 30-километрового масс-старта, в котором россияне заняли первые четыре места. Коростелев в той гонке взял серебро, уступив Александру Ившину. После признавался, что думал над тем, чтобы финишировать, взявшись за руки, как это сделали Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов на молодежном ЧМ в 2017-м.
К этому серебру он добавил еще два золота. Сначала вместе с Никитой Денисовым, Александром Ившиным и Никитой Родионовым россияне не оставили никому шансов в эстафете, а затем Савелий одержал свою первую личную победу на ЧМ — в классической разделке на 10 км.
На том чемпионате мира можно было встретить много спортсменов, которые на слуху сейчас. В юниорах с Савелием боролся его нынешний друг на Кубке мира — итальянец Элиа Барп. У женщин свое золото в 5-километровой разделке забрала Дарья Непряева, а еще завоевала серебро в эстафете, где также бежала нынешний лидер Кубка России Евгения Крупицкая.
Среди лыжников до 23 лет было тоже много знакомых лиц, в том числе олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая довольствовалась только двумя бронзовыми наградами. Также третье место молодежного лыжного ЧМ есть в активе одного из лидеров российского биатлона — Наталии Шевченко. В 2022-м она выступала под фамилией Мекрюкова и завоевала медаль в спринте.
Также стоит отметить, что молодежный ЧМ-2022 проходил с 22 по 27 февраля. В те дни стали появляться новости об отстранении наших спортсменов от соревнований. Поэтому награды, завоеванные тогда в Норвегии юниорами, являются последними для российских лыжников на международной арене. Сейчас Савелий может замкнуть этот круг и завоевать первую нашу медаль после отстранения.
Михаил Кузнецов