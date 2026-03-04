Круг зачета: сможет ли Коростелев выиграть молодежный ЧМ

Стоит ли Коростелеву ради. возможно, одной гонки мотаться в Лиллехаммер? Определенно стоит. Во-первых, шанс на медаль и даже на золото на молодежном чемпионате мира у спортсмена, который был близок к подиуму на Олимпиаде, очень высок. Почему бы не получить приятные эмоции, не взять первые награды международного сезона и не напомнить себе, каково это? Во-вторых, доступных стартов для Савелия в Европе осталось не так уж много. В календаре у него есть еще четыре гонки Кубка мира в Финляндии.