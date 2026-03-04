Вяльбе: идею вручать крабов лыжникам на чемпионате России предложил Большунов

«Это от Саши Большунова пошло. Была встреча с губернатором, и Саша сказал ему по поводу крабов. Губернатор сказал, что крабов будут дарить, слово свое сдержал. Всем спортсменам надо сказать спасибо Саше Большунову за то, что они кушают крабов», — сказала Вяльбе.