Вяльбе: идею вручать крабов лыжникам на чемпионате России предложил Большунов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Идею вручать крабов за победу на чемпионате России по лыжным гонкам принадлежит трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
На чемпионате России в Южно-Сахалинске победитель каждой гонки получает краба в качества приза.
«Это от Саши Большунова пошло. Была встреча с губернатором, и Саша сказал ему по поводу крабов. Губернатор сказал, что крабов будут дарить, слово свое сдержал. Всем спортсменам надо сказать спасибо Саше Большунову за то, что они кушают крабов», — сказала Вяльбе.
«Знаю, что некоторые спортсмены поделились с сервисменами. Я тоже пробовала. Но я себе покупала, ни у кого не забирала», — добавила собеседница агентства.
Чемпионат России завершится 8 марта.