Журова объяснила, почему Большунову нет смысла менять гражданство: «Зачем ему это рискованное предприятие?»

«Александру Большунову нет смысла менять спортивное гражданство, он лидер сборной России. У него и так уже все есть — многочисленные титулы, поддержка и любовь болельщиков, спонсоры, финансовое обеспечение от региона. А как только Большунова вернут на международные соревнования, его везде будут ждать и приглашать.



Российские спортсмены такого уровня, как Большунов, крайне редко смотрят на Запад. А если туда уехать, сначала необходимо выдержать карантин, то есть ты не сразу можешь выступать за новую сборную на международных турнирах, нужно за все платить самому. Это рискованное предприятие. Зачем это Большунову?



Практически никто из наших спортсменов-лидеров не менял гражданство за последние годы. Уезжали только либо бесперспективные, либо юниоры, у которых не было шансов пробиться из-за высокой конкуренции», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».