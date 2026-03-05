Лыжница Степанова досрочно завершила выступление на чемпионате России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова досрочно завершила выступление на чемпионате России, который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске, и вернулась в Москву. Об этом из столичного аэропорта Шереметьево сообщает корреспондент ТАСС.
Борт из Южно-Сахалинска прибыл в Шереметьево в 13:15 мск. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит на Сахалине с 25 февраля по 8 марта. 7 марта состоится женский марафон на 50 км свободным стилем.
На чемпионате страны 2026 года Степанова выиграла две золотых (в скиатлоне и смешанной эстафете), одну серебряную (в личном спринте) и две бронзовые (в командном спринте и женской эстафете) медали.