Коростелев пошутил об участии в молодежном ЧМ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев в шутку заявил, что стал старым для участия в молодежных чемпионатах мира.
В четверг Коростелев занял второе место в масс-старте на 20 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам среди спортсменов не старше 23 лет, который проходит в норвежском Лиллехаммере.
«Ощущение, что я уже староват для молодежного чемпионата мира. По гонке: старался давить, держать хорошую скорость. Она была хорошей, но было сложно всю гонку давить. Когда я решил передохнуть, группа стала уже больше. Старался оторваться от нее, но было очень тяжело», — заявил Коростелев после гонки.
Также спортсмен заявил, что вечером в четверг отправится в Хельсинки, где начнет подготовку к гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Коростелеву 22 года. Он является двукратным чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства среди юниоров. На Олимпийских играх в Италии лучшим результатом Коростелева стало четвертое место в скиатлоне. В масс-старте на 50 км он стал пятым, в гонке с раздельным стартом — 15-м. В спринте россиянин не смог выйти в четвертьфинал.