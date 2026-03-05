Коростелев прибыл в Норвегию за золотом ЧМ, но трасса подвела. Тащил на себе всех 15 км, а на финише его обошли

Так оно и вышло. Россиянин топил изо всех сил, но 0,3 секунды проиграл немцу Элиасу Кеку. Тот на МЧМ был вторым в спринте и, естественно, хороши в подобных разборках. Бронза ушла к канадцу Хавьеру Маккиверу. После завершения гонки Савелий признался, что натягивать всю гонку в одиночку было трудно, а компаньона, чтобы было чуть легче, он себе так и не нашел.