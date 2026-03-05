Коростелев прибыл в Норвегию за золотом ЧМ, но трасса подвела. Тащил на себе всех 15 км, а на финише его обошли

Российский лыжник Савелий Коростелев после этапа Кубка мира в шведском Фалуне отправился не в финский Лахти, а в норвежский Лиллехаммер.
Коростелев решил заглянуть на молодежный чемпионат мира, чтобы побороться за медаль в масс-старте на 20 км коньком.
«А почему нет? У меня последний юниорский год. Хочу попробовать побороться за медали. Если получится, то обновлю регалии 2022 года. Даша (Непряева) уже старая, поэтому она едет в Лахти. Я тоже после Лиллехаммера присоединюсь к команде в Финляндии», — объяснил Коростелев свое решение «СЭ».
Задумка Коростелева была абсолютно понятной. В этом году ему исполнится 23 года и больше на МЧМ попасть ему не удастся. А так есть возможность зацепить первую международную медаль с 2022 года. Перед баном Савелий на юниорском чемпионате мира выиграл два золото и одно серебро.
***
На 20-километровку Коростелев вышел абсолютным фаворитом. Отмечал это даже комментатор официальной трансляции FIS. Несмотря на это, рваться вести за собой пелотон россиянин со старта не стал. Он предоставил это другим. Например, во главе группы поработал японец Дайто Ямадзаки, чех Матиас Бауэр — сын призера ОИ и ЧМ Лукаша Бауэра.
Коростелев появился на первой строчке только на отметке 5 км. Гонка шла под его контролем. Соперники пробовали растянуть пелотон, но помогало это мало. Трасса в Лиллехаммере довольно простая, поэтому отваливались лыжники с трудом. К экватору масс-старта в борьбе оставалось 28 спортсменов.
Постепенно группа сократилась до 20 лыжников. И в такой компании парни ехали до 17 км. Затем все же случился окончательный разрыв. Коростелев мчался к финишу в компании 11 оппонентов. И, учитывая, что никакой атаки он не предпринимал, все для него могло закончиться на прямой не очень хорошо. Все же Савелий не самый топовый финишер.
Так оно и вышло. Россиянин топил изо всех сил, но 0,3 секунды проиграл немцу Элиасу Кеку. Тот на МЧМ был вторым в спринте и, естественно, хороши в подобных разборках. Бронза ушла к канадцу Хавьеру Маккиверу. После завершения гонки Савелий признался, что натягивать всю гонку в одиночку было трудно, а компаньона, чтобы было чуть легче, он себе так и не нашел.
Несмотря на проигрыш, Коростелев все равно постарался. Он впервые с 2022 года принес российским лыжам международную награду.
Автор: Виктория Дмитриева