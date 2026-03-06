Ричмонд
Россиянка взяла серебро на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму

Россиянка Пшеничная взяла серебро на юниорском ЧЕ по ски‑альпинизму.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российская ски-альпинистка Анастасия Пшеничная стала серебряным призером в индивидуальной гонке на чемпионате Европы среди юниоров, который проходит на горнолыжном курорте Шахдаг (Азербайджан).

Первой стала испанка Нурия Балагер Ногера, которая показала результат 1 час 17 минут 5 секунд. Пшеничная уступила победительнице 8 минут 16,2 секунды. Третьей с отставанием 11.43,1 стала представительница Польши Антонина Ракус.

Чемпионат Европы среди юниоров завершится 8 марта. Россияне принимают участие в соревнованиях с флагом и гимном. В четверг Пшеничная и Рустам Елчян выиграли бронзовые медали в эстафете.