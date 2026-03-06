Горнолыжница Вонн приступила к тренировкам после перелома на Олимпиаде

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года горнолыжница Линдси Вонн, которая перенесла пять операций после перелома большеберцовой кости на зимних Играх в Италии, приступила к силовым тренировкам.
Спортсменка опубликовала в Instagram* видео, на котором она выполняет силовые упражнения.
«Определенно сейчас непростые времена, но я все равно благодарна. Продолжаю усердно работать. Единственная цель — поправиться. Шаг за шагом», — подписала видео Вонн.
8 февраля на Олимпиаде в Италии во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепилась за флажок, потеряла равновесие и упала. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла пять операций, американка сообщила, что ей грозила ампутация ноги.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на счету 41-летней спортсменки две победы на чемпионате мира 2009 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.