Коростелев и Непряева не примут участия в спринте на этапе Кубка мира

На восьмом этапе Кубка мира в Швеции, который проходил с 28 февраля по 1 марта, спортсмены участие в спринте приняли, но в финал не вышли. На турнире 23-летняя Непряева стала пятой в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным). Коростелев в этом же виде показал четвертый результат.