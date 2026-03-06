Коростелев и Непряева не примут участия в спринте на этапе Кубка мира

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не примут участия в спринте свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Спортсменов не оказалось в заявке, опубликованной на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
На восьмом этапе Кубка мира в Швеции, который проходил с 28 февраля по 1 марта, спортсмены участие в спринте приняли, но в финал не вышли. На турнире 23-летняя Непряева стала пятой в скиатлоне (10 км классическим стилем и 10 км свободным). Коростелев в этом же виде показал четвертый результат.
22-летний Коростелев 5 марта выступил на молодежном чемпионате мира (до 23 лет) в Лиллехаммере (Норвегия), где взял серебро и проиграл 0,3 секунды немцу Элиасу Кеку. Спортсмен в интервью после соревнования сообщил, что вылетает в Финляндию и будет готовиться к гонке на 10 км классическим стилем.
Соревнования у мужчин и женщин на 10 км классическим стилем состоятся 8 марта. Стартовые листы еще не опубликованы.
Коростелев и Непряева представляли Россию на Олимпийских играх в Италии в статусе нейтральных спортсменов. Лучшими результатами Коростелева стали четвертое место в скиатлоне и пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непряева финишировала 11‑й в гонке на 50 км, однако позже была дисквалифицирована за нарушение правил смены лыж на пит‑стопе.