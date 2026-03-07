Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница Кусургашева — о столкновении с собакой: «Хоть не медведь выбежал»

Российская лыжница, представительница Алтая Арина Кусургашева в разговоре с «СЭ» поделилась эмоциями от столкновения с собакой в марафоне на чемпионате России в Южно-Сахалинске.

Источник: Кадр из трансляции

Кусургашева лидировала в гонке вместе с Алиной Кудисовой, но обеих выбила из гонки собака. Кудисова сошла, Кусургашева продолжила гонку после падения, но стала седьмой.

«Первый раз в жизни такое, очень неожиданно. Вроде бы собака уходила влево, но потом резко бросилась под лыжи. Среагировать не успела. Гонку продолжить смогла, но за медаль побороться уже не смогла. Рука чуть болит, ну и в целом ушиблась, но несильно. Раз сделали дистанцию 50 километров, то надо бежать 50. Но погода тут очень переменчивая, ветра постоянные. Хоть не медведь выбежал», — сказала Кусургашева.

Победительницей марафона на чемпионате России стала Евгения Крупицкая, второе место заняла Елизавета Пантрина, третье — Екатерина Булычева.